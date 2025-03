Allenamenti e consigli per correre la mezza maratona, stasera torna “Finishila”

Continua senza sosta la preparazione verso la Placentia Half Marathon del 4 maggio da parte di coloro che hanno sposato “Finishila”, il progetto lanciato dal Gruppo Libertà in collaborazione con Acrobatic Fitness.

L’obiettivo è seguire un programma di allenamento specifico, per portare quante più persone (quasi tutte debuttanti) al traguardo di piazza Cavalli. Il tutto, sotto gli occhi delle telecamere di Telelibertà, con l’appuntamento fissato con l’omonimo format ogni giovedì alle 20.30 sul canale 76 del digitale terrestre e in streaming sul sito www.liberta.it.

La puntata di questa sera, sempre condotta dal giornalista Michele Rancati, si aprirà con un confronto generazione tra due runner: il giovanissimo Alessandro Peggiani, 19 anni appena compiuti, e il veterano Alberto Dosi, che vanta decine di mezze maratone e migliaia di chilometri nelle gambe.

Poi il “cuore” del programma, vale a dire l’allenamento vero e proprio al parco della Galleana, guidato da Alessandra Carlà, istruttrice di Acrobatic e tra le migliori atlete piacentine.

Infine, ultima parte con il ritorno in palestra per la dimostrazione di tutti quelle attività che servono per rendere più completa la preparazione alla mezza maratona e per prevenire gli infortuni.

Stasera il protagonista sarà Marco Merli, istruttore Acrobatic, che spiegherà alcuni semplici esercizi di potenziamento che si possono facilmente effettuare con i macchinari presenti in palestra.