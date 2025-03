Il calcio giovanile piacentino perde il “suo” selezionatore: addio a Mario Lovattini

Si è spento all’età di 87 anni, vinto dalla malattia che lo aveva colpito da qualche mese, un totem del calcio non solo piacentino: Mario Adalgisio Lovattini, per anni selezionatore delle Rappresentative giovanili di Piacenza.

Nella sua ultima intervista (un rarità…) del 18 gennaio scorso su Libertà aveva fatto il conto di ragazzi che aveva visionato e convocato: “Minimo diecimila. A tutti, all’inizio del primo allenamento davo una sola regola: fate quello che vi sentite e soprattutto dribblate, prendete iniziative, mettete in mostra quelli che pensiate siano i vostri talenti. Oggi manca questo: vogliamo tanti piccoli robot, anziché lasciarli liberi di giocare e divertirsi”.



Assunto all’Arsenale, fece del suo ufficio un vero e proprio riferimento per il calcio dilettantistico, tra l’altro fondando proprio l’Arsenal a fine anni Settanta. Collaborò con molte alte squadre, ma tutti lo conoscono per il suo ruolo di selezionatore.

Aveva tanti amici nel mondo del calcio, su tutti il compianto Natalino Gottardo, a cui lo legava un rapporto fraterno.