L’attesa è finita: il piacentino Fornaroli pronto al debutto in Formula 2 in Australia

L’attesa è terminata e scocca l’ora del debutto stagionale. Leonardo Fornaroli è pronto per la nuova avventura in Formula 2 che scatterà nella notte italiana tra oggi (giovedì) e domani (venerdì) con la tre giorni di Melbourne, Gran premio d’apertura.

Alle 10 locali di domani (venerdì) il pilota piacentino dell’Invicta Racing debutterà in Australia con le prove libere (45 minuti), mentre alle 17.30 australiane sono previste le qualifiche (45 minuti). Sabato alle 14.15 ora locale (ci sono 10 ore di fuso orario rispetto all’Italia) spazio alla Sprint Race, mentre domenica alle 11.30 di Melbourne il week end si concluderà con la Feature Race.

Piacentino classe 2004, Fornaroli è uno dei due piloti dell’Invicta Racing (l’altro è il ceco Roman Stanek) e avrà la vettura numero 1; complessivamente, 22 sono le monoposto al via in rappresentanza di 11 team, che propongono dunque un tandem alla guida.

Una caratteristica della Formula 2 è l’essere un campionato monomarca composto da auto identiche. Il telaio attuale utilizzato è stato progettato da Dallara Automobili ed è stato introdotto nel circuito nella scorsa stagione. La base di potenza di ogni vettura è un motore V6 turbocompresso da 3,4 litri assemblato da Mecachrome.

I week end della stagione saranno composti da tre giornate di gara con un programma standard che si ripete in ogni Gran premio. Al venerdì, è prevista una sessione di prove libere di 45 minuti e una di qualifica di mezz’ora.

Il sabato sarà il giorno della Sprint Race, che consisterà in 120 chilometri o 45 minuti, a seconda di quale parametro viene raggiunto prima. Stesso discorso alla domenica per la Feature Race, con 170 chilometri o l’ora di gara che precederà il Gran Premio di Formula 1.

La Feature Race include un pit stop obbligatorio in cui devono essere cambiati tutti e quattro gli pneumatici. A meno che il pilota non abbia utilizzato pneumatici da bagnato durante la Feature Race, deve utilizzare almeno un set di ogni specifica di pneumatici da asciutto durante la gara domenicale.

Le qualifiche del venerdì determinano la griglia di partenza della domenica, mentre quella della Sprint Race di sabato viene composta invertendo i primi 10 classificati dei risultati di qualificazione.

Il pilota che partirà in pole position alla domenica riceverà due punti di bonus; il sistema di punteggio assegna rispettivamente 10,8,6,5,43,2,1 ai primi otto piloti classificati della Sprint Race. Dieci, invece, i driver che andranno a punti nella Feature Race (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 punto).

Inoltre, è previsto un punto in ogni gara per il pilota che realizzerà il giro più veloce, a condizione che si trovi nelle prime 10 posizioni della classifica finale di quella corsa.

Leonardo Fornaroli arriva da un 2024 stellare dove si è laureato campione di Formula 3, “assaggiando” già a fine stagione la Formula 2 partecipando all’ultimo Gran premio a Yas Marina con il Team Rodin.