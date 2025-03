“Silent Motion”, lo stage di danza dell’Acrobatic con maestri internazionali

Non capita tutti i giorni di imparare i segreti della danza da un maestro di fama internazionale. Le piccole ballerine piacentine ne hanno avuti ben tre in un colpo solo, stiamo parlando di “giganti” come Raffaele Paganini, Davide Laffranchi e Buno Collinet che hanno portato a Piacenza il loro stage itinerante “Silent Motion”.

Teatro dell’esperienza è stata la sala di danza della palestra Acrobatic Fitness, dove hanno potuto sprigionare tutta la loro fantasia e creatività a passi di danza seguiti da una trentina circa di giovani appassionate. Raffaele Paganini non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni, ha lavorato anche in programmi televisivi ed è “l’anima” di questo progetto. “Che coniuga arte, danza, lavoro e soprattutto impegno con i giovani – ha spiegato – il nostro obiettivo è di trasmettere loro quello che abbiamo imparato negli anni. Un evento importante perché se si ha qualcosa dentro di sé, da poter dare alle future generazioni, è giusto che lo si faccia e io ho il piacere di poterlo fare grazie a due grandi della danza come Dario Laffranchi e Bruno Collinet, ci siamo riuniti per dare esperienza e gioia ai nostri giovani”.