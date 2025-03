Buon esordio per Leonardo Fornaroli in Formula 4: nella Sprint Race è pole position

Decimo tempo nelle qualifiche, ottavo posto in classifica complici alcune penalizzazioni applicate dai giudici e pole position domani nella Sprint Race, mentre domenica nella Feature Race partirà dall’ottava posizione in griglia. È il riassunto del primo venerdì ufficiale 2025 di Leonardo Fornaroli, che ha inaugurato oggi – 14 marzo – la nuova stagione in Formula 2 (la sua prima in categoria) ben figurando nella giornata dedicata prima alle prove libere e poi alle qualifiche nel Gran Premio di Melbourne, in Australia.

Il pilota piacentino classe 2004 dell’Invicta Racing, dunque, si è ben destreggiato nella nuova categoria, che vede 22 vetture Dallara darsi battaglia in rappresentanza di 11 team. Qualche problema elettronico alla vettura ha limitato un po’ il pilota piacentino, sul quale il team si sta concentrando per far performare ulteriormente monoposto e driver. Domani Fornaroli partirà in pole position nella Sprint Race, la prima gara ufficiale di ogni Gran Premio, in virtù dell’inversione prevista del regolamento dei primi dieci tempi delle qualifiche.