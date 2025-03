Il 30 marzo scatta il Duathlon di San Damiano: si corre lungo le piste dell’aeroporto

Il podio allestito sotto un hangar, la pista di decollo e atterraggio degli aerei trasformata in un vero e proprio circuito di gara. Non è l’ultimo film di James Bond, ma la prima edizione del Duathlon di San Damiano, che quest’anno sostituisce il tradizionale Duathlon La Primogenita. L’appuntamento che tradizionalmente apre la stagione di duathlon e triathlon per gli appassionati di tutta la provincia e non solo, quest’anno cambia location a causa dei lavori in corso per il parcheggio in Piazza Cittadella.

Il 30 marzo, i partecipanti si ritroveranno dunque all’aeroporto di San Damiano (comune di San Giorgio), dove l’Aeronautica Militare ha messo a disposizione la sua base per una competizione che si preannuncia entusiasmante e insolita.

location d’eccezione

“Gareggiare all’interno dell’aeroporto sarà davvero spettacolare” assicura Stefano Bettini, alla guida di Piacenza Sport, l’organizzazione che da anni coordina le gare nel Piacentino. “I percorsi si snodano lungo le piste di decollo e atterraggio della base – aggiunge Bettini – con le iscrizioni, aperte martedì scorso, che proseguiranno fino a sabato 23 marzo o fino al raggiungimento del limite di 300 partecipanti”.

le gare

Come nelle edizioni precedenti, la gara prevede una frazione di corsa di 5 chilometri, seguita da 20 chilometri in bicicletta e da 2,5 chilometri di corsa finale. La partenza per la gara maschile è fissata per le 9, mentre quella femminile avverrà alle 10.30. Le competizioni sono valide per il ranking nazionale e per il circuito regionale di triathlon e duathlon Age Group. Inoltre, le gare fanno parte del campionato provinciale. Ma non è finita qui.

altra novitÀ: il paraduathlon

A partire dalle 12, un’altra grande novità: il paraduathlon, gara pensata per gli atleti diversamente abili. La competizione prevede 3 chilometri di corsa, 10 in bicicletta e 1,5 chilometri di corsa finale. «Quest’altra novità – conclude Bettini – renderà il Duathlon di San Damiano una competizione davvero speciale. Non solo dal punto di vista agonistico, ma anche per il forte messaggio di inclusione che porta con sé».

Per accedere alla base, gli atleti devono presentare la ricevuta dell’iscrizione.

Gli accompagnatori, invece, possono registrarsi gratuitamente sul sito dell’evento (piacenzasport.com), dove sono indicate tutte le informazioni utili.