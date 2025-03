Atletica, Dallavalle rinuncia ai Mondiali indoor in Cina per un fastidio al tallone

Andrea Dallavalle rinuncia ai Mondiali indoor di atletica per un fastidio al tallone. Il triplista piacentino, fresco di medaglia di bronzo agli Europei di Apeldoorn in Olanda, è arrivato alla decisione definitiva nella serata di venerdì 14 marzo.

In pieno accordo con la direzione tecnica della Nazionale (che lo aveva convocato per l’impegno asiatico in seguito alle ultime prove convincenti) e allo staff medico federale, il 25enne ha preferito non prendersi rischi e evitare il viaggio che lo avrebbe portato a Nanchino, in Cina, per gareggiare nel prossimo weekend fra il 21 e il 23 marzo.

un problema non grave

Un piccolo problema, di certo non grave, emerso nella trasferta olandese, che ha portato a valutazioni più approfondite nella scorsa settimana. Insieme a coach Ennio Buttò e al suo staff, Dallavalle ha così scelto di fermarsi dopo i due blitz di una stagione indoor a cui inizialmente non era nemmeno sicuro di partecipare: oro agli italiani di Ancona con primato personale (17,36m) e poi il podio degli Europei.

lunedì esami strumentali

Lunedì mattina, il classe ’99 si recherà a Roma per effettuare gli esami strumentali per gli opportuni approfondimenti da parte dello staff sanitario azzurro. In seguito, riprenderà la preparazione per gli eventi all’aperto della prossima estate, cuore degli obiettivi stagionali. Per sostituirlo ai Mondiali cinesi, in Nazionale potrebbe tornare il suo compagno di allenamenti, Simone Biasutti, già in pedana agli Europei dopo l’argento tricolore. Insieme a lui, ovviamente il bronzo olimpico Andy Diaz.