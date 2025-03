Esordio strepitoso di Leonardo Fornaroli in F2, primo podio della carriera

Primo podio della carriera in Formula 2 per Leonardo Fornaroli, pilota piacentino dell’Invicta Racing che fa subito cassa in termini di punti nel Gran Premio di inizio stagione a Melbourne (Australia) dove si è piazzato al secondo posto. Dopo l’ottavo posto nelle qualifiche (decimo tempo fatto registrare e posizione migliorata da alcune penalizzazioni), il classe 2004 ha brillato nella Sprint Race, dove partiva in pole position (per la griglia si invertono i tempi dei primi dieci classificati in qualifica) e dove si è arreso solamente a Joshua Duerksen (AIX Racing) in una gara dove la safety car è entrata in azione due volte.

“Sono soddisfatto della gara e della performance – le sue parole – le ripartenze legate alla Safety Car e alla Virtual Safety Car creano problemi di gestione del motore e delle temperature. Per me sono situazioni nuove essendo la prima gara, ma con il supporto del team sono riuscito a gestire bene questi frangenti. E’ un buon risultato, soprattutto dopo la delusione di ieri. Partivo in pole position e ovviamente volevo vincere, ma ho ottenuto un buon secondo posto. Come esordio va più che bene”.

Con questa piazza d’onore, Fornaroli guadagna 8 punti preziosi nella classifica del circuito. Nella notte tra sabato e domenica (ore 11,30 australiane, dieci ore di fuso orario rispetto all’Italia), spazio alla Feature Race, dove Leonardo partirà dall’ottava posizione.