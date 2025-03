Mocenf, il tunisino diventato piasintein dal sass che esulta con i giocatori del Piace

Pomeriggio di domenica 2 marzo: il Piacenza batte il Tuttocuoio per 2-0 al Garilli e la squadra torna a sorridere.

L’incornata di Zucchini regala il gol vittoria e dall’abbraccio collettivo sotto la tribuna spunta una pettorina arancione: ma chi è? Si tratta di Moncef Amara, il barelliere-tifoso che non ha resistito al momento della gioia per la sua squadra del cuore. “Vivo la partita da bordocampo, sempre pronto ad entrare in caso di necessità, ma non riesco a trattenermi quando posso esultare con i ragazzi”, dice.

Moncef è un volontario della Croce Rossa da più di 20 anni e si è sempre fatto assegnare le partite del Piace per unire il proprio servizio alla passione per il calcio: “Ho iniziato che la squadra aveva appena salutato la Serie A, adesso per poco non ci ritroviamo in Eccellenza…ma porca miseria!”, esclama con amarezza.

In italiano ormai naturale, perfezionato in quasi 30 anni nel nostro Paese dopo aver lasciato la Tunisia: “Ormai mi sento un piasintein dal sass, questa città mi ha adottato”, sottolinea sorridendo in un discreto dialetto.