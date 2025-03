Formula 2, niente Feature Race per Leonardo Fornaroli: il maltempo cancella la gara

Si chiude con un nulla di fatto il fine settimana d’esordio di Leonardo Fornaroli in Formula 2, con il circuito che faceva tappa in questo fine settimana a Melbourne (Australia). Dopo aver conquistato il suo primo podio in categoria nella carriera grazie al secondo posto nella Sprint Race di sabato 15 marzo, il pilota piacentino dell’Invicta Racing ha dovuto, insieme ai suoi colleghi, alzare bandiera bianca al maltempo nella notte italiana tra sabato e domenica, con pioggia e vento che hanno portato alla cancellazione della Feature Race, dove il classe 2004 di Piacenza partiva dall’ottava posizione in griglia.

“Purtroppo – le sue parole – la Feature Race è stata cancellata per condizioni non sicure. Peccato non poter gareggiare, ma è stata la decisione giusta. Sono felice del mio weekend e del primo podio della stagione. Non vedo l’ora di tornare in macchina in Bahrain”.

Il “circus” della Formula 2, infatti, si darà appuntamento a Sakhir dall’11 al 13 aprile, con la classifica che – al netto dei due punti di pole position per Victor Martins – rimane quella dopo la Sprint Race, dunque con Fornaroli secondo a quota 8, a -2 dal leader Durksen, mentre Browning è terzo con 6 punti.