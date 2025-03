Il Nibbiano difende il primato ad Arceto, trasferta delicata per il Gotico. Le gare di oggi

Una domenica di calcio ancora una volta caratterizzata dalle difficoltà presentate dal meteo. Se nei campionati regionali tutte le partite sono rimaste in calendario, sono numerosi i rinvii a mercoledì prossimo delle partite di Seconda e Terza Categoria.

Giornata campale in Eccellenza, dove il Nibbiano&Valtidone non può più permettersi passi falsi dopo il ko con la Vianese di sette giorni fa: se i ragazzi di mister Rastelli vogliono conservare il prezioso vantaggio di tre punti sulla Correggese, seconda della classe, sarà necessario fare bottino pieno nell’insidiosa trasferta di Arceto. Anche per il Gotico, punti pesantissimi in palio nella delicata gara di Rolo: la squadra di Achilli non può fallire un match che sembra un autentico spareggio-salvezza. Questo il programma di oggi con calcio d’inizio, eccetto dove specificato diversamente, previsto per le 14.30.

Eccellenza

Agazzanese-Fabbrico

Arcetana-Nibbiano&Valt.

BrescelloPiccardo-Colorno

Zola Predosa-Borgo S.Don.

Correggese-Sp. Scandiano

Fidentina-Castelfranco

Rolo-Gotico Garibaldina

Terre di Castelli-R. Formigine

Vianese-Salsomaggiore

Promozione

Bibbiano-Pontenurese

Boretto-CastellanaFontana

Carignano-Vezzano

Fidenza-CarpanetoChero

Luzzara-FornovoMedesano

Masone-Alsenese

Montecchio-Bobbiese

Sorbolo-Sannazzarese

Terme Monticelli-Bagnolese

Prima Categoria

Arquatese-Junior Drago

Borgonovese-San Secondo

Noceto-Sporting Fiorenzuola

Sarmatese-Ziano (Puppo, h 17)

Soragna-Spes Borgotrebbia

Vigolo-Lugagnanese

Vigolzone-Busseto

Virtus Piacenza-Zibello Pieve

Seconda Categoria (G. A)

S. Corrado-Riverniviano (rinv.)

B.F. Bettola-Libertas (26/3)

BobbioPer.-Pontolliese (19/3)

Pianellese-Caorso (Puppo, h19)

odenzano-Rottofreno

San Giuseppe-San Lazzaro

S. Polo-GossolengoPitt. (19/3)

Seconda Categoria (G. B)

San Polo Pr-Viarolese 0-1

Cadeo-Torrile

Fonta Calcio-Fontevivo

Fulgor-Villanova (alle 16)

Levante-Fontanellatese

Salicetese-Combisalso

San Lorenzo M.-Gattatico

Terza Categoria

Gropparello-Travese (19/3)

Alseno-Turris (19/3)

At.Pontolliese-Folgore

Gerbido-Bivio Volante (19/3)

Omi Academy-Corte (19/3)

Primogenita-S. Filippo (Levoni,

16.30)

San Rocco-Pol. Samurai

Vernasca-Podenzanese (19/3)