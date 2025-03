Quarti di Finale dei Play Off Scudetto, Gas Sales incontra Rana Verona

Si riparte da 0-0, niente è ancora stato fatto e c’è semplicemente un piccolo vantaggio preso sull’avversaria sul quale costruire un’altra prestazione importante. Dovrà andare in campo con questo pensiero nella testa la Gas Sales, che domani pomeriggio tornerà tra le mura amiche del PalabancaSport per affrontare Rana Verona nella gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto di Superlega. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 16 (diretta su Dazn e Volleyballworld.it), poi sarà un altro capitolo della sfida che in questa stagione ha regalato più bassi che alti, ma ora il vento sembra cambiato. Il 3-1 rifilato ai veneti una settimana fa in trasferta ha infatti rilanciato le quotazioni del gruppo di Travica che ha ritrovato certezze e una condizione generale ottimale per il rush finale.

La Gas Sales vista a Verona è lontana parente di quella maltrattata nei match precedenti, i biancorossi avranno quindi il compito di ripetersi per fare un bel passo avanti verso le semifinali. Dall’altra parte della rete c’è una rivale in difficoltà, frastornata dalle dimissioni di coach Stoytchev che verrà sostituito in panchina dal secondo Simoni, ma che quasi certamente rispolvererà l’opposto Keita dal primo minuto per cercare di pareggiare i conti nella serie. Travica invece non cambierà di una virgola il sestetto vincente, con capitan Brizard in regia e Romanò in diagonale, i centrali saranno Simon e Galassi, alla banda Mandiraci e Maar con Scanferla libero.