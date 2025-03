Analisi, gol e commenti dall’Eccellenza alla Terza categoria a Zona Calcio

La Serie D si è fermata, il calcio piacentino no.

Nella giornata di riposo per Piacenza e Fiorenzuola (campionato fermo per la concomitanza con il torneo di Viareggio), gli appassionati si sono concentrati sulle categorie minori (ma non troppo…), che sono entrate nella fase decisiva e che neppure il maltempo ha rovinato, nonostante il rinvio di alcune gare.

Il racconto del fine settimana, dall’Eccellenza alla Terza categoria, sarà protagonista a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Naturalmente non mancherà un’analisi delle prossime sfide che attendono il Piace (a caccia degli ultimi punti-tranquillità) e il Fiorenzuola (che spera nel miracolo-play out), ma il piatto forte saranno gol, immagini e commenti del giorno, cominciando con il Nibbiano&Valtidone, che con il pareggio sul campo della Arcetana ha permesso alla Correggese di avvicinarsi a un solo punto in vetta al girone di Eccellenza.

Altrettanto combattuto il campionato di Promozione (in testa sorpasso della Pontenurese sulla Bobbiese), così come quelli di Prima, Seconda e Terza categoria.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.