La piacentina Tania Molinari campionessa Regionale di duathlon a Forlì

Domenica 16 marzo a Forlì si è svolta la seconda tappa del circuito nazionale di duathlon valido anche come campionato regionale assoluto, ottimamente organizzato dal TD Rimini. Ai nastri di partenza Tania Molinari, portacolori del Piacenza Triathlon Vittorino alla sua prima uscita stagionale della multidisciplina dopo un inverno con ottimi riscontri nella corsa. La start list femminile è di prima fascia con tante atlete Elite e tante giovani promesse.

Molinari ha chiuso al secondo posto, alle spalle di Federica Frigerio del Cus Pro Patria, una posizione che vale a Tania il titolo di campionessa regionale essendo la Frigerio atleta della Lombardia.

Prossimo appuntamento per Tania a San Damiano per la prima edizione di una gara che si preannuncia velocissima per la caratteristica dei percorsi completamente piatti e con lunghi rettilinei.