F2, Leonardo Fornaroli a Zona Sport: “Costanza e punti chiavi per il successo”

“Dare il meglio di me, essere costanti e collezionare sempre punti”. Anche quest’anno, è questa la ricetta di Leonardo Fornaroli, pilota piacentino che ha esordito in Formula 2 con il brillante secondo posto nella Sprint Race nel weekend in Australia a Melbourne. Il driver classe 2004 dell’Invicta Racing è stato protagonista nella serata di martedì 18 marzo su Telelibertà a Zona Sport, con l’ultima puntata condotta come sempre da Marcello Tassi.

“All’esordio – si racconta Leo – avevo un po’ di dubbi. Fin da venerdì in Australia abbiamo avuto un ottimo passo, peccato un po’ per il finale. Al sabato per l’inversione dei primi dieci tempi partivo in pole position, peccato averla persa all’inizio, il passo è stato buono anche se è mancato qualcosina per reggere in testa. Sono abbastanza contento del mio primo week end. L’annullamento per maltempo della Feature Race di domenica? E’ stata la scelta giusta, non c’erano condizioni sicure per disputarla. Ora posso dire di essere molto più tranquillo perché il ritmo tenuto è stato veramente buono”.

Dalla Formula 3 vinta l’anno scorso alla Formula 2, teatro di gara di quest’anno: cosa cambia di più? “Soprattutto la gara della domenica, con anche il pit stop e dove devi usare due mescole diverse, ci vuole poco per sbagliare strategia. Nella prossima settimana ci saranno i test in Bahrain, dove poi dall’11 al 13 aprile a Sakhir ci sarà il secondo Gran Premio. La stagione è lunghissima, ci sono ancora 13 Gran Premi, siamo all’inizio e non voglio mettermi aspettative addosso. Cerco di dare solamente il meglio di me, provare a essere molto costante e far sempre punti: per me questa è la chiave per arrivare davanti a fine anno”.

Al suo fianco, Gianfranco Rizzi, maestro della Yama Arashi ma in questo caso nella veste di preparatore atletico e mental coach di Fornaroli. “Passando da Formula 3 a Formula 2 ci sono vari aspetti che sono variati, ma ci siamo adattati bene anche a livello mentale e atletico. Servono più resistenza, maggiore concentrazione e abbiamo adattato il programma di lavoro, aumentandolo e arrivando a fare anche tre sessioni quotidiane negli ultimi mesi. I principali progressi? L’impostazione mentale, l’approccio alla gara, il suo punto di forza è la costanza di rendimento. Più che conservativo Leonardo lo definirei ragionatore”.

Da un campione a una campionessa: il secondo blocco ha acceso i riflettori sull’azzurra Arianna De Masi, velocista di atletica quest’anno in forza alla Libertas Livorno, piacentina d’origine (mamma Loretta è originaria di Costalta, in Alta Val Tidone) e milanese d’adozione. Olimpionica a Parigi, ha sfiorato la semifinale e il record personale agli Europei di Apeldoorn in Olanda nei 60 metri e all’orizzonte ha un 2025 impegnativo e ambizioso. “Ci sono tanti appuntamenti importanti, ora mi sento più matura e quest’anno vorrei qualificarmi anche per la gara individuale nei 100 o nei 200 metri, anche se preferirei la distanza più corta. Devo migliorare in partenza: lì c’è da limare per arrivare al top”. A maggio ci sono i Mondiali a staffetta in Cina, contemporaneamente inizia un calendario di gare importanti per qualificarsi ai Mondiali individuali di Tokyo. La sua estate contempla anche a inizio giugno la Coppa Europa a Madrid e ad agosto i Tricolori. In giro per il mondo, ma con la Valtidone nel cuore. “Sono cresciuta lì, mi sento più valtidonese che milanese, i veri amici li ho a Piacenza, sono molto legata ai nonni, al contesto, alla terra. Mi fa sempre piacere tornare”.

La chiusura è stata legata a due giovanissimi talenti della società piacentina Piace Skaters, i cremonesi Andrea Iuliani (14 anni) e Bianca Nolli (12), che si allenano anche nella nostra città oltre a far tappa in Alto Adige per il pattinaggio sul ghiaccio nei mesi invernali.