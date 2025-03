Simon, super Fornaroli e De Masi ospiti stasera dalle 20.30 su Telelibertà

Volley, Formula 2, atletica e pattinaggio. Piatto ricco di sport questa sera (18 marzo) su Telelibertà con un doppio appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. Si comincia alle 20.30 con “Volley Piacenza a tutto Gas”, puntata speciale condotta da Marcello Tassi e Alice Morelli che faranno il punto della situazione in casa Gas Sales Bluenergy: ospiti in studio il centrale Robertlandy Simon e il direttore sportivo Ninni De Nicolo.

Non finisce qui: alle 21.10 seguirà “Zona Sport”, con la prima parte dedicata al pilota Leonardo Fornaroli reduce dall’esordio (con tanto di podio) in Formula 2. Insieme a lui anche il suo preparatore atletico e mental coach Gianfranco Rizzi. Dopodiché spazio all’atletica e alla velocista della Nazionale azzurra, olimpionica a Parigi, Arianna De Masi. Infine, ampia finestra sul pattinaggio con i due giovanissimi Andrea Iualiani e Bianca Nolli, talenti del Piace Skaters. Inoltre, prima di Zona Sport, è prevista una nuova puntata del format “Ragazzi in gioco”, con protagonisti i settori giovanili delle società impegnate in varie discipline.

Le puntate di Zona Sport si possono rivedere nella sezione On Demand del sito www.liberta.it.