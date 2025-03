Kickboxing, tris di ori in Coppa del Mondo per la Yama Arashi

Tre ori, altrettanti argenti e due bronzi. E’ questo il ricco bottino della Yama Arashi nella prima prova di Coppa del Mondo Wako di kickboxing andata in scena a Jesolo.

La spedizione piacentina, guidata da Davide Colla ed Erika Boselli, ha centrato risultati prestigiosi nonostante l’alto livello agonistico (più di 3mila atleti in rappresentanza di 46 nazioni).

In vetrina, Somaya El Hayek, combattendo in due categorie individuali conquistando un oro e un argento nel PointFight. Nella categoria fino ai 60 chilogrammi, ha perso di misura la finale contro l’ungherese Zsofia Kiss dopo un brillante percorso. Al limite dei 65 chilogrammi, invece, cammino perfetto superando Karolina Lenhardtova (Slovacchia) 3-1, Anna Myhre (Norvegia) 11-6, Cassie Bradley (Irlanda) 3-2 e in finale l’inglese Maryjane Torrie per 9 punti a 6, oltre a fornire un contributo concreto nelle due formazioni femminili (Junior e Senior) che sono riuscite a cogliere rispettivamente il secondo e il terzo posto.

Ottima anche la performance di Dennis Floridia, che conquista il suo primo oro di spessore mondiale nella specialità Light Contact al limite dei 69 chilogrammi. Ad arrendersi, in ordine, lo svizzero Gonzales negli ottavi, l’irlandese Molloy nei quarti e l’altro irlandese Myers in semifinale, mentre l’ultimo ostacolo era rappresentato dal campione bielorusso Antsipsan, anch’egli battuto brillantemente.

Il terzo oro della palestra piacentina porta la firma di Susanna Sverzellati, che ha confermato i miglioramenti costanti centrando la vittoria nella categoria fino ai 65 chilogrammi (fino alla cintura verde) nel PointFight.

A completare il bottino della società piacentina, un bell’argento di Layla El Hayek nelle Cadette PointFight al limite dei 65 chilogrammi: superate Emma Brossa (14-4), Giorgia Ortega Ortiz (6-2) e Freya Drever (3-2), mentre in finale è arrivato il ko contro l’ungherese Lili Berta Jancso.

Infine anche nel Team Event podio e medaglia d’argento per il Team Senior Femminile, medaglia di bronzo per il Team Junior Femminile e medaglia di bronzo per il Team Cadetti Maschile.