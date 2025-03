Mma, Italia Open di Roma: argento per Aguirre e Scarcelli di Hibreed Piacenza

La trasferta romana per l’Italia Open di Mma porta bene alla palestra Hibreed, tornata alla base di Piacenza con due medaglie d’argento in più in valigia. Grandi soddisfazioni per le finali conquistate da Christopher Aguirre e Maicol Scarcelli.

Aguirre (cat. -79 Senior) ha purtroppo dovuto abbandonare la finale a causa di un infortunio al braccio, in una fase di match che stava controllando con grande abilità. Scarcelli (cat. -93 Senior) ha invece subito la sconfitta in seguito ad una decisione arbitrale, dopo aver impostato un incontro all’attacco mentre il suo avversario non aveva praticamente costruito nulla.

Altri tre piacentini si sono fermati ai quarti di finale: Matteo Gandolfini (-65 Senior) non è riuscito a completare la leva al braccio entro la campanella di fine match; Ilyass Sahih (-65 Senior) è uscito sconfitto per decisione arbitrale dopo un match con tanti capovolgimenti di fronte; Elfat Mustafi (-74 Senior) ha faticato a trovare le giuste distanze contro il lottatore che poi ha vinto la medaglia d’oro.

Tra i giovani (-65 Youth A), sconfitta agli ottavi di finale per Alessandro Scotti, superato dal vincitore dell’ultima Coppa Italia di Mma, Simone Cafaro, grazie ad una leva al braccio.