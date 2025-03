Tennis Serie C, la squadra della Vittorino parte forte travolgendo il Fidenza

Esordio vittorioso per la squadra maschile di tennis della Vittorino da Feltre nel Campionato regionale di Serie C. Nella partita che ha segnato l’avvio della nuova stagione sportiva, infatti, la formazione biancorossa si è imposta nettamente sui campi di casa (5-1 il finale) contro il TC Fidenza, al termine di una giornata che ha messo in evidenza l’ottimo stato di forma di tutti i giocatori della Vittorino scesi in campo. Dopo la promozione al Campionato di Serie B2 sfumata lo scorso anno nella finale play off, quindi, la squadra biancorossa ci riprova quest’anno con una formazione fatta di tante conferme ma anche di qualche nuovo nome: il gruppo è infatti composto dal capitano Carlo Emanuele Marsilio (2.6), Alvaro Bueno Gil (2.6), Lorenzo Engelbrecht (2.8), Mirko Fra’ (3.2), Francesco Montenet (2.8), Pawel Juszczak (2.2), Gabriel Roveri Sidney (2.6), Alejo Prado (2.6), Mathias Ferraro (2.8), Michele Brambilla (3.1), Michele Pontoglio (3.1), Giuseppe Massola (3.5). Vittorino decisamente più forte, sia nei singoli che negli incontri di doppio, nel confronto casalingo d’esordio con il TC Fidenza.

La squadra biancorossa si è imposta nelle prime tre partite di singolo, assicurandosi così la vittoria, grazie ai successi conquistati da Marsilio contro il 2.8 Michele Bacchini (6-3, 7-5 i parziali), da Bueno contro il 2.8 Giovanni Tesoriati (6-2, 3-6, 6-2) e da Engelbrecht contro il 2.8 Cristian Antonio De Sando (6-1, 6-2), mentre nel quarto singolare il biancorosso Mirko Frà sei è dovuto arrendere al 3.1 Bjorn Capra (6-3, 6-2 i parziali). Punteggio ulteriormente arrotondato dalle vittorie conquistate nei doppi da Montenet e Frà contro Capra e Bacchini (5-7, 6-3, 10-5), e da Marsilio e Bueno a cospetto di Francesco Pedretti (3.1) e Tesoriati sconfitti con un doppio 6-1. Un esordio vittorioso per mettere subito in chiaro le ambizioni della Vittorino da Feltre, partita anche quest’anno per cercare di centrare quella promozione al campionato di Serie B2 che manca ormai da troppo tempo. Domenica prossima, per la seconda giornata, la squadra biancorossa sarà di scena in trasferta a domicilio del TC Parma.