Volley, strepitoso Massimo Botti: il suo Lublin vince la Challenge Cup

Il piacentino Massimo Botti sul tetto d’Europa. Il suo Luk Lublin, squadra della Plusliga polacca, pur uscendo sconfitta per 3-2 in casa di Civitanova nella finale di ritorno, si è aggiudicata la Challenge Cup, la terza competizione europea per importanza dopo Champions e Coppa Cev. Ai ragazzi allenati dal tecnico piacentino, dopo il 3-1 dell’andata, bastava vincere due set per essere certi di aggiudicarsi il torneo. Decisiva la prestazione di Wilfredo Leon, che con 8 ace a referto ha preso per mano i compagni trascinandoli verso un successo storico per il club di Lublin.

Per il tecnico piacentino, alla guida della Gas Sales sollevo’ al cielo la Coppa Italia di Superlega nel 2023, si tratta del primo trofeo internazionale della carriera, al suo secondo anno in Polonia.