Pianeta Padel espugna 3-0 anche Palermo, domenica scontro al vertice ad Arezzo

Non si ferma il momento magico di Pianeta Padel, la squadra piacentina protagonista del campionato nazionale di Serie B.

Dopo l’esordio trionfale contro Milano Marittima, domenica scorsa i ragazzi del presidente Andrea Marchi (e del socio Matteo Repetti) hanno spazzato via anche Palermo, nel corso della trasferta più lunga e suggestiva della stagione. Si tratta del secondo 3-0 in altrettante giornate, che lancia i neroverdi al primo posto del proprio girone in coabitazione con Arezzo, avversaria di domenica prossima. La sfida siciliana, giocata al circolo Tc Palermo 2 su campi all’aperto e sotto un sole estivo, si è messa subito bene: il solidissimo veterano Martin Rubini e l’estroso talento piacentino Alberto Castelli (entrambi anche maestri all’Lpr Stadium) hanno superato per 6/4-7/5 la temibile coppia di casa Rubbio-Moya nell’unico match che si è giocato sul filo dell’equilibrio.

Poi è stata la volta del giovane-prodigio Michele Brambilla e dell’inesauribile Tommaso Rivellini, che hanno dominato il duo Ferrito-Lopez ben più di quanto dica il 6/36/3 finale.

Per chiudere in bellezza, la passerella finale, con il bombardiere Simone Vaccari e l’affidabile Alessandro Fonda che hanno affondato 6/2-6/1 la coppia Ciappa-Savoldi.