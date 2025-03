Primo torneo nazionale di Rugby Integrato organizzato dai Brancaleoni Lyons

La famiglia bianconera tocca un piccolo, grande traguardo nel prossimo fine settimana, con l’organizzazione della 7° tappa stagionale del Circuito Nazionale All Star che si terrà per la prima volta a Piacenza e vedrà i Brancaleoni Lyons protagonisti. La squadra di rugby integrato bianconera scenderà in campo al “Beltrametti” nella giornata di sabato, ospitando otto squadre provenienti da tutta Italia presso la casa del rugby piacentino: un evento che segna una pietra miliare non solo per la società Rugby Lyons, ma per tutto il movimento della nostra città.

Il rugby integrato vede confrontarsi squadre composte da giocatori con disabilità accompagnati da facilitatori, che si integrano per guidare il gioco e permettere alle squadre di competere e divertirsi. Le squadre presenti nelle regioni Emilia Romagna, Toscana, Marche e Lombardia partecipano al circuito (non competitivo) chiamato All Stars, che si sviluppa in una serie di tappe in cui si disputa una giornata di gioco strutturata come torneo. A turno le società aderenti organizzano una tappa presso le proprie strutture, con partite e terzo tempo: Sabato 22 marzo alle ore 10,30 sarà il turno dei Brancaleoni Lyons per organizzare allo Stadio W. Beltrametti la propria tappa, la prima storica che si terrà in territorio piacentina. In totale saranno presenti oltre cento atleti che, con passione e tanto impegno, daranno vita ad una piacevole, intensa e partecipata giornata di sport.



Una grossa sfida che i Brancaleoni sono pronti a raccogliere, come spiegato dalla responsabuile del progetto Camila Merli: “Quello che proviamo, come gruppo squadra, è difficile da spiegare. C’è un misto di orgoglio, ansia da prestazione, felicità e soddisfazione dati dal fatto di poter far vedere di cosa siamo diventati capaci davanti al pubblico di casa nostra. Penso che per tutti sarà una prima esperienza veramente unica e importante, e speriamo di regalare una giornata indimenticabile a tutti i nostri ragazzi”.

Il progetto dei Brancaleoni, partito nel 2021, è arrivato a pieno compimento nella scorsa stagione sportiva, con le prime partite disputate dalla squadra e alla prima partecipazione al Circuito All Stars.

“Per l’annata corrente – spiega Camilla – sono tesserati 13 ragazze e ragazzi tra i 13 e i 45 anni, seguiti da uno staff tecnico veramente preparato e utilissimo per la nostra crescita, composto dai tecnici della prima squadra Tino Paoletti, come allenatore, ed Eugenio Alfonsi come preparatore. In supporto ci sono tre facilitatori fissi durante gli allenamenti e due in più che ci aiutano quando andiamo a giocare. Quest’anno è stato più impegnativo di quelli passati perché le occasioni di confronto e crescita sono aumentati grazie alla partecipazione fissa alle tappe del torneo All Stars e ad allenamenti congiunti con altre squadre. In più ad allenamento stiamo cercando di alzare il livello tecnico e quindi richiedere un impegno maggiore per poter portare il gruppo a giocare come una vera squadra di rugby. Da questo punto di vista i giocatori/trici hanno dimostrato un’attenzione, un’applicazione e una crescita per niente scontata e molto evidente, cosa che li vede soddisfatti in prima persona perché notano sul campo i loro miglioramenti. Di sicuro l’apporto di uno staff tecnico di livello e l`affiatamento raggiunto dai ragazzi hanno svolto un ruolo importante”.

Circuito All Stars – 7° tappa

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti”, sabato 22 marzo ore 10.30

Squadre Partecipanti:

Invictus Prato, Bellaria Pontedera, Collettivo Brancaleoni Sieci, Implacabili Roma Capitolina, Bufali Rossi Colorno, Lions Cremona, Brancaleoni Lyons Piacenza, Ancona Rugby.