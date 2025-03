Scherma, poker di presenze per il “Pettorelli” ai Tricolori Under 23 di spada a Salso

Week end a tinte tricolori per il Circolo “Pettorelli” di Piacenza, impegnato domani e sabato nella vicina Salsomaggiore nell’importante appuntamento con i Campionati italiani Under 23 dove sarà protagonista nei tornei di spada.

Quattro i portacolori biancorossi in pedana: domani (venerdì) toccherà a Tommaso Bonelli tener alto l’orgoglio piacentino, mentre sabato il glorioso Circolo cittadino (che quest’anno compie 70 anni) calerà un “tris rosa” nell’analoga competizione femminile con Vera Perini (classe 2004), Irene Cecchet e Camilla Parenti (2007).

“Tommaso – commenta Alessandro Bossalini, presidente del “Pettorelli” – viene da una stagione dove non c’è stato un risultato eclatante ma dove ha mostrato grande costanza. Nell’ultima prova nazionale ha tirato molto bene, vive un bel periodo di forma e speriamo disputi un ottimo finale di stagione. Camilla e Irene sono al primo anno Giovani, quindi nell’anno più basso delle Under 23 e questa gara servirà per accumulare esperienza e crescere a livello tecnico. Infine, Vera Perini sta disputando un’ottima annata in pedana, dove ha colto gli ottavi di finale nella prima prova nazionale e anche un terzo posto internazionale a Berlino che la proietta tra le prime della categoria Under 23. Con questo Campionato italiano si gioca molto per un posto in squadra azzurra agli Europei”.

Nello scorso week end, invece, il “Pettorelli” ha ben figurato a Forlì nella gara individuale di spada riservate alle categorie GPG (Under 14) e Prime Lame. Due le medaglie piacentine, a cui si sommano altri quattro piazzamenti nei primi dieci. Nella categoria Maschietti, doppietta sul podio grazie a Martino Barenghi (argento) e Andrea Bosi (bronzo), con i quarti di finale raggiunti da Andrea Rizzo (settimo finale). Nei Giovanissimi, nona posizione per Gabriele Mega, mentre due finali a otto sono arrivate nei Ragazzi e negli Allievi, rispettivamente con Alexis Trivini Bellini (quinto) e Yuri Barilli (ottavo).