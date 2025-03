Stasera alle 20.30 torna Finishila su Telelibertà, ospite Claudio Tanzi

Neppure il maltempo dei giorni scorsi ha fermato la preparazione alla Placentia Half Marathon che stanno seguendo i partecipanti a “Finish…ila”, il format di Telelibertà realizzato in collaborazione con Acrobatic Fitness, in onda ogni giovedì alle 20.30.

Anzi, nonostante la pioggia battente dello scorso fine settimana si sono aggiunti alcuni volti nuovi tra coloro che hanno scelto di allenarsi in gruppo, condividendo non solo la fatica, ma anche il grande obiettivo di arrivare al traguardo di piazza Cavalli, il 4 maggio prossimo. Ognuno con il proprio passo, come sempre, ma uniti dalla voglia di compiere una piccola-grande missione, soprattutto da parte di coloro che non hanno mai corso una gara così lunga.

Questa sera, potranno contare sui preziosi consigli di un veterano: Claudio Tanzi, per tanti anni il piacentino più veloce alla Placentia Half Marathon.

Nella seconda parte, gli istruttori di Acrobatic mostreranno gli esercizi adatti per migliorare la performance e prevenire gli infortuni.