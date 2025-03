Beltrametti da due anni senza illuminazione. Il rugby piacentino aspetta la luce

C’è buio sopra lo stadio Beltrametti. Da almeno due anni, a Piacenza, giocare a rugby in notturna è impossibile. Quattro pali reggono i riflettori, che si stagliano nel cielo sopra il principale campo della nostra palla ovale, ma sono al momento inutilizzati. Il Beltrametti è uno stadio cieco, dopo il tramonto.

Il costo per rimettere in sesto l’impianto di illuminazione, obsoleto e da rifare, è di quasi 300mila euro. Fino a questo momento, a quanto è dato sapere, bussare alle porte del Comune non ha portato i risultati sperati, nonostante fosse stato assicurato un intervento a fine campionato della stagione 2023-’24.

