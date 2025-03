Piacenza torna capitale della scherma: dal 27 all’Expo Campionati italiani a squadre

Piacenza sta per diventare ancora una volta la capitale italiana della scherma. Grazie al circolo Pettorelli del maestro Alessandro Bossalini i padiglioni di Piacenza Expo saranno teatro della quarta edizione dei campionati italiani di competizioni a squadre.

Le date da segnare sul calendario sono il 27, 28, 29 e 30 marzo, quando sono in programma i campionati italiani di scherma a squadre di Serie A2, B1, B2 e C1 nelle specialità spada, fioretto e sciabola maschile e femminile.

Inoltre, si disputeranno le gare valide per il Gran Premio di scherma integrata categorie A+ e AEB+ prova nazionale e categoria C3 prova nazionale non vedenti. Sono attese circa 3.500 persone tra atleti e relativo indotto, parteciperà anche il circolo Pettorelli con tre squadre nel campionato nazionale e atleti paralimpici nel Gran Premio.