La Gas Sales Bluenergy non stecca nel terzo round a Verona: è semifinale-scudetto

Scena muta nel primo set, poi una reazione veemente e la missione portata a termine. La Gas Sales Bluenergy ha conquistato la semifinale dei playoff scudetto e, il prossimo 6 aprile, affronterà una tra Trento e Cisterna, in campo domenica 23 aprile per gara_3 con la serie ora in parità. Piacenza ha eliminato Verona, violando nuovamente il palazzetto veneto, sfornando una prova gagliarda e, per larghi tratti, trascinante. I ragazzi di Travica hanno superato l’appannamento iniziale, ritrovando le proprie certezze e con tutti gli interpreti che hanno garantito un rendimento su livelli notevoli. Dalla personalità di Simon fino alla concretezza di Romanò, passando per la freschezza del sempre più determinante Mandiraci, Piacenza ha finalmente sfruttato il grosso potenziale di una squadra che ha concesso pochissimo alla formazione di coach Soli. Importante anche l’apporto del muro piacentino, con Galassi tra i protagonisti assoluti del match.

“Abbiamo fatto un bel bagno di umiltà dopo il cambio di tencico – ha detto Simon a fine gara – e Travica ci ha regalato grande tranquillità. Possiamo mettere in difficoltà qualsiasi avversario” ha concluso il centrale cubano mentre i tanti tifosi giunti da Piacenza, sindaca Katia Tarasconi compresa, festeggiavano un successo che garantisce anche l’accesso in Europa per la prossima stagione, dopo un anno di assenza.

RANA VERONA-GAS SALES PIACENZA 1-3

RANA VERONA: Zingel 3, Cortesia 7, Ewert 1, D’Amico, Abaev 1, Keita 21, Chevalier, Sani 13, Jensen 5, Spirito, Bonisoli, Vitelli 4, Mozic 6, Zanotti. All. Stoytchev.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Salsi, Kovacevic, Ricci, Brizard 4, Maar 15, Mandiraci 17, Scanferla, Galassi 7, Simon 12, Andringa, Romanò 14, Bovolenta, Gueye, Loreti. All. Travica.

Arbitri: Pozzato e Zanussi.

Note: durata set 23’, 27’, 27’ e 29’ per 1 ora e 46 minuti di gioco. Spettatori: 5104.

Mvp: Mandiraci.