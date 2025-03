La Gas Sales vuole chiudere la serie e volare in semifinale: stasera gara 3 contro Verona

Ecco il primo match ball a disposizione, l’occasione conquistata in maniera prepotente e che ora è nelle mani di una Gas Sales Bluenergy Piacenza in forma smagliante.

La squadra di coach Travica è a un passo dalle Final Four scudetto di Superlega, avanti di 2-0 nella serie dei quarti di finale playoff contro Rana Verona adesso non rimane che vincere il terzo confronto per entrare a far parte del lotto della “magnifiche quattro”.

L’appuntamento è per questa sera, sabato 22 marzo alle 21, quando Brizard e compagni torneranno al palazzetto di Verona per gara 3 in casa dei rivali gialloblu che, al contrario, in questo momento si trovano di fronte una vera montagna da scalare. Le prime due gare hanno infatti detto che finora non c’è stata storia, Gas Sales ricompattata dopo l’arrivo di Travica e capace di vincere in modo convincente gara 1 con il risultato di 3-1 e un super Maar, per poi ripetersi in gara 2 imponendosi ancora più nettamente con un rapido 3-0 guidata da un Mandiraci in grado di stupire tutti.

A Verona non rimane dunque che affidarsi al suo uomo migliore, l’opposto Keita, arrivato acciaccato a questi quarti di finale però sempre temibile e farà anche di tutto per cercare di buttare nella mischia Mozic che è mancato come il pane a un attacco troppo altalenante. La Gas Sales invece ha soltanto certezze, il gruppo che ha fin qui ribaltato i pronostici post Regular Season è stato quasi perfetto e non si toccherà con capitan Brizard in regia e Romanò in diagonale, Mandiraci-Maar alla banda, Simon e Galassi centrali e Scanferla libero. Vietato comunque abbassare la guardia perché la posta in palio è davvero alta, chi passerà il turno se la vedrà in semifinale contro la vincente di Trento-Cisterna, che attualmente sono sull’1-1.