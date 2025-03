L’Assigeco ospita Forlì: in palio due punti per tenere vive le speranze di salvezza

La vittoria contro Orzinuovi ha certamente sollevato il morale dell’Assigeco Basket Piacenza, ma la strada verso la salvezza è ancora lunga. Il match del Palabanca di questa sera, 22 marzo, alle 18 contro Unieuro Forlì rappresenta un’altra sfida cruciale, soprattutto in un momento così delicato della stagione. Con solo sei partite rimanenti, ogni punto diventa fondamentale per cercare di evitare il rischio di non partecipare ai playout. Forlì, infatti, è una squadra che non regala nulla, e una prestazione solida da parte dei Lupi sarà necessaria per consolidare la fiducia e restare in lotta per la permanenza nella categoria.