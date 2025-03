Piace, emergenza infortuni dopo la sosta: con la Pistoiese out Somma e Stefanoni

È un Piacenza Calcio che ancora una volta deve fare i conti con un’emergenza legata agli infortuni quello che oggi, domenica 23 marzo, sfiderà la Pistoiese al Garilli (fischio d’inizio alle 14.30). La sosta di due settimane per il torneo di Viareggio non ha fatto altro che peggiorare la situazione per i biancorossi: out Somma per un colpo subito al quadricipite che in settimana ha portato ad una lesione, fuori Stefanoni per un problema al flessore accusato nell’amichevole contro il Crema, niente da fare per il rientro di Tentoni e Corradi.

“Inutile piangersi addosso”, il commento dell’allenatore Stefano Rossini, “abbiamo alternative valide, che hanno aspettato il loro turno e ora avranno più occasioni”. Possibile chance per Del Dotto in difesa, con il ritorno di Franzini in porta e di Iob nell’undici titolare. Per blindare la salvezza (biancorossi a +4 sulla zona playout del girone D di Serie D), a partire dalla sfida contro i toscani quarti in classifica, per il tecnico l’unico mantra è continuare a “pensare ad una partita per volta”.

Rossini ha poi evitato di commentare le voci che parlano di un possibile ritorno di Arnaldo Franzini sulla panchina del Piacenza per la prossima stagione: “Non ho letto nulla e non mi deve interessare: ora non posso permettermi pensieri su altre situazioni, altrimenti non lavorerei bene. Poi la società farà, o avrà già fatto, le sue valutazioni e le sue scelte”.

Le probabili formazioni di Piacenza-Pistoiese

Piacenza (3-5-2): Franzini; Iob, Zucchini, Del Dotto; Napoletano, Andreoli, Muhic, Palma, Ruiz; Recino, D’Agostino. All. Rossini. A disposizione: Di Giorgio, Delmiglio, Dalcerri, Casazza, Bachini, Santarpia, Mantegazza, Sambou, Castelli.

Pistoiese (3-5-2): Valentini; Donida, Cuomo, Polvani; Stickler, Boccia, Basanisi, Maldonado, Kharmoud; Sparacello, Simeri. All. Villa. A disposizione: Cecchini, Paci, Mazzei, Maloku, Grilli, Greselin, Diodato, Giometti, Pinzauti.