Domenica cruciale per Bakery e Fiorenzuola, a caccia di punti salvezza in Serie B

Domenica 23 marzo si presenta come una giornata di grande impegno per le due formazioni piacentine di pallacanestro impegnate nel campionato di Serie B. Dopo la pausa per la Coppa Italia di Lega, ritorna infatti il campionato, e le squadre di Piacenza sono chiamate a sfide cruciali per il proseguimento della stagione.

Per la Bakery Basket Piacenza, la trentatreesima giornata si preannuncia un match impegnativo. I biancorossi ospiteranno al PalaBakery, alle 18.00, la Fulgor Omegna, una formazione che occupa la quinta posizione in classifica. La squadra di coach Giorgio Salvemini sta attraversando un momento difficile, con tre sconfitte consecutive e numerosi infortuni, come quello di Ricards Klanskis, che ha subito la rottura del crociato anteriore del ginocchio. Nonostante tutto, Piacenza si prepara a lottare con determinazione, soprattutto grazie al rientro di capitan Marco Perin, pronto a dare il suo contributo. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale, come sottolineato dal team manager Enrico Bergonzi, che ha fiducia nella voglia di riscatto dei suoi giocatori. Dopo il match contro Omegna, i biancorossi affronteranno una trasferta delicata a Lumezzane (mercoledì 26 marzo) e chiuderanno il mese con la trasferta contro Legnano.

Anche per i Fiorenzuola Bees, l’impegno di oggi è tutt’altro che semplice. La squadra di coach Dalmonte è attesa dalla trasferta in Sicilia contro la Virtus Ragusa, una formazione che ha ritrovato fiducia dopo tre vittorie consecutive. I gialloblù, terz’ultimi con 18 punti, sono chiamati a difendere il vantaggio di due lunghezze sulla penultima Saronno e a rilanciarsi in chiave salvezza. Dopo una stagione travagliata, i Bees sembrano aver trovato una nuova identità, come testimonia la clamorosa rimonta firmata contro Saronno prima della sosta. Il match di Ragusa sarà cruciale per evitare l’aggancio dei siciliani e continuare la lotta per evitare i playout. La formazione di Dalmonte cercherà di dimostrare resilienza e determinazione per portare a casa punti fondamentali in vista delle ultime partite della stagione. In entrambi i casi, si preannunciano sfide decisive per il futuro delle due squadre piacentine, che avranno bisogno del supporto dei loro tifosi per affrontare al meglio questi impegni difficili.