La domenica nera delle piacentine a Zona Calcio poi torna Zona Padel

È stata una domenica da dimenticare per le principali squadre calcistiche piacentine. Piacenza e Fiorenzuola sconfitte in Serie D, Nibbiano&Valtidone scavalcato in testa al campionato di Eccellenza, dove l’Agazzanese ha pareggiato e il Gotico Garibaldina ha perso.

Il momento difficile, con il Piace tornato sulla soglia dei play out e i rossoneri ormai spacciati, sarà analizzato questa sera a Zona Calcio, la trasmissione condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30 su Telelibertà e in streaming sul sito www.liberta.it.

Gol, immagini, commenti da parte di ospiti e opinionisti, con i quali si cercherà di capire anche quali siano le prospettive di entrambe in vista del finale di campionato e anche della prossima stagione. In studio, il centrocampista biancorosso Mattia Corradi.

Da non perdere anche la parte dedicata al calcio dilettanti, con il Nibbiano&Valtidone che ha subito il sorpasso della Correggese e l’appassionante testa a testa tra Bobbiese e Pontenurese in Promozione. Naturalmente non mancheranno le reti e le immagini di tutti i campionati piacentini fino alla Terza categoria.

