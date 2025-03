Lumezzane, finito il ciclo vincente del mago di Vernasca: Franzini esonerato

I media bresciani la hanno definita come una notizia “clamorosa”, ma ora il divorzio è realtà: l’allenatore piacentino Arnaldo Franzini è stato esonerato dal Lumezzane. Decisiva la sconfitta per 2-0 di domenica 23 marzo contro l’Albinoleffe, terzo ko di fila per una squadra che in Serie C non vince addirittura dal 25 gennaio, quando sconfisse l’Atalanta Under 23 per 1-0.

L’ultimo periodo negativo ha portato la squadra fino ad oggi guidata dal tecnico di Vernasca a rischio playout, considerato il margine di appena 2 punti dagli spareggi per non retrocedere in Serie D. La società del presidente Andrea Caracciolo ha così optato per il cambio in panchina, chiudendo il quadriennio di Franzini. Quattro stagioni storiche, con doppia promozione dall’Eccellenza alla Serie D e poi la qualificazione ai playoff di Serie C del 2024.

Anche in vista della prossima stagione, l’allenatore ora si ritrova libero e quindi sul mercato. Un ulteriore passo che lo riavvicina al Piacenza Calcio? La dirigenza biancorossa lo ha messo in cima alla lista dei candidati per la panchina e potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane per cercare di trovare l’accordo per un nuovo matrimonio. Franzini, d’altra parte, potrebbe essere tentato dal ritorno a casa, nella squadra che ha allenato dal 2015 al 2020, riportandola fra i professionisti e poi ad un passo dalla Serie B.