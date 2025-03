Mattia Corradi a Zona Calcio: “Ricominciare a vincere a partire da domenica”

Una stagione triste che va chiusa con la salvezza il prima possibile. Non cerca scuse Mattia Corradi, il centrocampista del Piacenza non ha nascosto la propria delusione per il campionato di quest’anno, troppo sotto le aspettative, ieri sera a Zona Calcio. L’ultima sconfitta contro la Pistoiese ha riportato i biancorossi a ridosso della zona playout e ora non rimane che riprendersi per evitare il peggio.

“Ricominciare a vincere”

“L’obbligo è arrivare alla salvezza senza patemi – le sue parole – e ora dobbiamo ricominciare a vincere a partire da domenica. Gli infortuni? Sono alibi e lasciano il tempo che trovano, siamo partiti con un obiettivo e ora ne dobbiamo raggiungere altro, non abbiamo scuse. È stata una stagione logorante, sembra che sia stata infinita e prima chiudiamo questo obiettivo prima possiamo lasciarci alle spalle questa pagina triste del Piacenza Calcio. Per noi giocatori un’annata così è penalizzante, ma anche per dirigenti e tecnici, io pensavo che la squadra potesse essere competitiva e con innesti giusti però poi è successo di tutto. Non siamo riusciti a portare in partita quello che abbiamo fatto in settimana, un po’ per il campo di allenamento e anche per la difficile situazione iniziale che ha portato sofferenza ai giocatori. Per quanto mi riguarda io ho sempre cercato di dare il 100% e sono stato troppo penalizzato dagli infortuni”.

ipotesi ritorni Franzini

Confermato l’esonero di Arnaldo Franzini dal Lumezzane, ora si aprono per lui le porte di un possibile ritorno al Piacenza per la prossima stagione. Nell’ultima parte del programma spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati dall’Eccellenza alla Terza Categoria: ospite in studio una delegazione del Podenzano Calcio con il presidente Fausto Corbellini e il direttore sportivo Mario Sparzagni insieme al sindaco Riccardo Sparzagni.