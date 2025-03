Per lo Scacchi Club Piacenza storica promozione in Serie A1: “Ora si cerca nuova sede”

È un momento storico per lo Scacchi Club Piacenza, che ha centrato una promozione senza precedenti nella propria storia: l’accesso alla Serie A1, massima categoria del Campionato Italiano a Squadre (Cis). Un traguardo ottenuto con il primo posto nel girone, al termine di un torneo combattuto e di altissimo livello.

Il raggruppamento si è svolto a Piacenza, all’Auditorium Sant’Ilario, che per un weekend si è trasformato nella capitale emiliana degli scacchi, ospitando squadre provenienti da tutta la regione. A rendere ancora più speciale il successo è stato il contesto casalingo, davanti a un pubblico partecipe e appassionato.

Una squadra affiatata, con un tocco internazionale

La formazione piacentina era composta da Mauro Tirelli, Jasen Giretti, Giuseppe Tencati (anche presidente del club), Massimo Bonadè e dal maestro internazionale macedone Nikola Nikolovski, presente grazie a un gemellaggio tra lo Scacchi Club Piacenza e il circolo scacchistico di Skopje. “A Piacenza mi sono sentito subito a casa” – ha dichiarato Nikolovski – “la città è accogliente, la gente è calorosa, e si mangia divinamente! Il club ha uno spirito autentico, sano, pieno di passione. Sono felice di far parte di questa realtà e di contribuire a un momento così speciale. Ci aspetta una stagione entusiasmante.”

In cerca di una nuova sede

Il presidente Giuseppe Tencati ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando però anche la necessità di fare un passo avanti dal punto di vista logistico: “Questa promozione è il frutto di anni di lavoro, passione e costanza. Ma ora, per continuare a crescere, abbiamo bisogno di una sede più ampia e adeguata, dove poter accogliere nuovi soci, organizzare corsi e attività, e far avvicinare i giovani agli scacchi.”

Lo sguardo al futuro

Lo Scacchi Club Piacenza è da anni un punto di riferimento per il gioco sul territorio, con corsi per ogni età, tornei ufficiali e collaborazioni scolastiche. Ora si prepara ad affrontare, per la prima volta, la Serie A1 nazionale: una sfida ambiziosa che porterà il nome di Piacenza ai vertici dello scacchismo italiano. È possibile sostenere concretamente lo Scacchi Club Piacenza attraverso la destinazione del 5×1000: “un gesto semplice, ma fondamentale per garantire attività, eventi e formazione”.