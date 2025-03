Umberto Raimondi della Calypso tra i migliori apneisti italiani

Umberto Raimondi si conferma tra i migliori apneisti italiani. Il maestro della Calypso Piacenza ha partecipato ai campionati italiani primaverili di categoria di apnea, classificandosi tra i top specialisti nella statica. La manifestazione, che ha visto scendere in acqua centinaia di atleti, si è disputata a Torino alla piscina Trecate dove hanno partecipato tutti i migliori italiani che hanno conseguito le misure di qualifica. Raimondi, dopo essersi qualificato a inizio marzo nell’apnea statica con il tempo di 6’23”84, ha gareggiato a Torino non in perfette condizioni fisiche facendo fermare il cronometro a 6’17”01, tempo che gli ha permesso di classificarsi 6° assoluto e 4° nella categoria M1 a pochi centesimi dal podio visto che il secondo e il terzo hanno fatto registrare lo stesso tempo di 6’17”.