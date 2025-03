Piacenza, altra rivoluzione societaria: ormai certo il ritorno di Roberto Pighi

Sembra ormai questione di ore per il ritorno di Roberto Pighi alla presidenza del Piacenza calcio. Nel corso del lunghissimo cda di ieri, lunedì 24 marzo, i soci avrebbero accettato la proposta di Pighi (invitato in sede dopo le 22,30), che rientrerebbe in società con una forte quota azionaria e tornerebbe ad assumere il ruolo di presidente. Al suo fianco resterebbe forte il ruolo di Marco Polenghi, attuale presidente, del vice Eugenio Rigolli e di Marco Gatti che continua a nutrirsi di una passione smisurata per il Piace e a cercare di costruire un orizzonte più alto. Non è escluso che possa rimanere anche Cristian Monti. Gli altri soci attuali avrebbero garantito la loro presenza con una sponsorizzazione di un anno.

Nascerebbe, quindi, un Consiglio molto più snello, che inizierà subito a lavorare per la prossima stagione, in cui resterà fermo l’obiettivo di risalire in Serie C. Pighi arriverebbe con in “dote” il ritorno sulla panchina di Arnaldo Franzini, che proprio ieri è stato esonerato dal Lumezzane.