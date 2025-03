Basket: Bakery corsara a Lumezzane, agganciata la zona salvezza

Recupero vincente per la Bakery, che sbanca il parquet di Lumezzane e conquista due punti d’oro in serie B. Per i biancorossi di Giorgio Salvemini, seconda vittoria nell’arco di quattro giorni, che permette a Perin e compagni di salire a quota 24 punti e agganciare Desio e Crema in un terzetto sul crinale tra salvezza diretta e zona play out. Per la squadra della presidentessa Zanardi, una partita sempre condotta, con gli unici brividi nel finale dove c’è stata la veemente rimonta locale, tenuta comunque a bada.

Scintille iniziali (da 0-5 a 8-7), poi si scatena Naoni, che in poco più di 2 minuti dall’ingresso dalla panchina mette a segno 11 punti, poi la tripla di Taddeo vale il +9 a fine primo quarto (15-24). Ancora Naoni suona la carica in avvio di seconda frazione (5 punti a fila), oltre a ricoprire il ruolo di assistman per Fea e Taddeo, autore della “bomba” del raddoppio: 17-24, preludio al 33-47 con un gioco da tre dello stesso Naoni, già a 22 punti all’intervallo (saranno 31 al termine del match).

Nella ripresa, la squadra di Salvemini allunga sul 35-53 e resiste alla reazione bresciana, mantenendo un vantaggio in doppia cifra alla mezz’ora effettiva, come testimonia il 47-58 sul tabellone luminoso a fine terzo quarto. Si arriva al parziale decisivo, dove poco primo della metà la Virtus porta il gap a una sola cifra (53-61 con il canestro di Varaschin). La tripla di Perin è ossigeno biancorosso (53-64), ma Lumezzane ci crede, con Amici che rende pan per focaccia (61-67 a 64 secondi dalla sirena).

La tripla di Baldini decreta il -4, Naoni non sbaglia i liberi e aiuta gli ospiti, ma la tensione è alta e c’è un doppio tecnico. Lanzi recupera un rimbalzo offensivo pesantissimo e fa 2 su 2 dalla lunetta, poi è Longo a rubare un’altra carambola in attacco e allora Piacenza è corsara, con qualche brivido: finisce 68-73.

Domenica la Bakery concluderà il suo trittico ravvicinato andando a far visita al Legnano, secondo in classifica a braccetto con il San Vendemiano alle spalle della capolista Treviglio.

BASKET SERIE B MASCHILE

VIRTUS LUMEZZANE-BAKERY PIACENZA 68-73

(15-24, 33-47, 47-58)

VIRTUS LUMEZZANE: Varaschin 13, Amici 11, Vitols 11, Brescianini 9, Di Meco 7, Minoli 6, Mbacke 6, Baldini 5, Salvinelli, Tandia, Tomasini, Deminicis. All.: Nunzi

BAKERY PIACENZA: Naoni 31, Perin 14, Longo 10, Taddeo 7, Chiti 6, Lanzi 2, Fea 2, Zoccoletti 1, Morvillo, Blair. All.: Salvemini