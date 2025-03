Si chiude con successo il “Progetto Scuola” della Gas Sales Bluenergy

Si chiude con un bilancio positivo il “Progetto Scuola” che ha portato per tutta la stagione giocatori e dirigenti della Gas Sales Bluenergy Volley in vari istituti di Piacenza e provincia, oltre a due licei di Codogno e Lodi.

Tanti i temi toccato durante i vari incontri e le domande poste ai vari giocatori

dagli oltre milleduecento studenti che hanno partecipato.

Il referente dell’iniziativa è Vittorino Francani: “Il Progetto Scuola ha compiuto

cinque anni. Gli studenti e i docenti dimostrano sempre un grande interesse e i vari argomenti trattati durante l’incontro (socializzazione, bullismo, utilizzo dei social e dieta alimentare) sono oggetto d’analisi e riflessione con i giocatori di Superlega e con i nostri tecnici”.

Tra le domande più frequenti fatte dai ragazzi e dai docenti ai giocatori e ai

tecnici ci sono la compatibilità fra sport agonistico e studio, come si impiega il tempo libero, perché la scelta della pallavolo, dopo l’attività di atleta professionista quale strada si vuole intraprendere e la dieta da seguire in ambito sportivo e non solo.

“In ogni incontro, nella parte introduttiva – conclude Francani – ho sempre evidenziato come lo sport rappresenti uno dei “tre pilastri” insieme alla famiglia e alla scuola, della vita evolutiva di ciascun ragazzo/adolescente. Il Progetto Scuola si spera venga riproposto anche nel prossimo anno scolastico, e in base ai vari impegni della squadra di Superlega, sia nazionali che internazionali, con la speranza di esaudire il maggior numero possibile di richieste”.