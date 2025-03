La Gas Sales pesca Trento in semifinale scudetto, domani amichevole con Modena

Come due anni fa, sarà Trento l’avversario della Gas Sales Bluenergy nelle semifinali playoff scudetto: domenica 6 aprile scatterà la serie che promette emozioni forti e una battaglia senza esclusione di colpi, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per conquistare l’accesso alle finali. Un incrocio che, tra passato e presente, si carica di significati speciali.

Ieri sera, mercoledì 26 marzo, i dolomitici hanno chiuso la pratica Cisterna in gara 4, vincendo la serie per 3-1 e garantendosi il passaggio del turno. Piacenza, dal canto suo, era già certa della semifinale dopo aver liquidato Verona con un secco 3-0. Un trionfo netto per i biancorossi, ma anche una sorpresa di questa fase, visto che la squadra di Ljubomir Travica ha sconfitto gli scaligeri con una determinazione e una mentalità che hanno stupito molti. L’altro incrocio delle semifinali vedrà invece Perugia affrontare Civitanova, con i cucinieri che hanno prevalso su Milano in quattro partite.

Il calendario di Piacenza

Per i biancorossi la serie con Trento si aprirà in trasferta, con gara 1 in programma il 6 aprile alle 18 (possibile anticipo a sabato 5 aprile, ma il calendario deve ancora essere ufficializzato). Il secondo incrocio è previsto il 13 aprile alle 18 PalabancaSport, mentre la terza sfida si disputerà mercoledì 16 aprile a Trento alle 20.30. Le eventuali gare 4 e 5 si giocheranno domenica 20 aprile al PalabancaSport alle 18 e giovedì 24 aprile alle 20.30 a Trento. Nonostante il percorso sfavorevole rispetto alla stagione regolare, Piacenza ha tutte le carte in regola per giocarsi il proprio destino. E anche se i biancorossi non potranno contare sul vantaggio del campo, il calore del pubblico e l’atmosfera del PalabancaSport potrebbero fare la differenza in una serie che si preannuncia già emozionante.

In attesa del 6 aprile, questo fine settimana tutte le squadre osserveranno un turno di riposo. In vista dell’appuntamento più importante, Simon e compagni scenderanno in campo domani alle 16 per un allenamento congiunto a porte chiuse al PalabancaSport contro Modena. Un test di avvicinamento fondamentale, che servirà a preparare al meglio i ragazzi di Travica per le sfide contro Trento. Una fase cruciale della stagione, dove ogni dettaglio farà la differenza.