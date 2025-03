Mezza maratona, medaglia e maglia presentate stasera a “Finish…ila” su Telelibertà

Puntata davvero ricca, quella in onda questa sera, di “Finish… ila”, la trasmissione di Telelibertà dedicata alla preparazione della Placentia Half Marathon, in onda ogni giovedì alle 20.30.

Ospite speciale di Michele Rancati sarà Claudia Salvarani, la piacentina per ben sei volte campionessa italiana degli 800 metri, da sempre affezionata sostenitrice prima della maratona, poi della mezza che si corre nella nostra città.

E proprio uno degli organizzatori, Alessandro Confalonieri, sarà presente per svelare la maglietta e la medaglia dell’edizione 2025. Come sempre, il design è frutto di un lavoro storico-culturale che ormai rappresenta uno degli elementi di forza della Placentia Half Marathon, vale a dire il legame con Piacenza e il desiderio di farla conoscere in tutta Italia anche al di là della semplice manifestazione sportiva.

Naturalmente il cuore di “Finish…ila” resta l’allenamento congiunto che vede protagonisti tutti coloro che hanno deciso di mettersi alla prova, con l’obiettivo di tagliare il traguardo di piazza Cavalli il prossimo 4 maggio. Il loro numero continua a salire, così come l’entusiasmo e la voglia di portare a termine la piccola grande impresa di correre i 21 chilometri.

L’appuntamento fisso, aperto a tutti coloro che vogliono aggregarsi, è tutti i sabati alle 9.30 all’Acrobatic Fitness di via Gervasi, da cui si parte per il parco della Galleana o per le piste ciclabili che portano a Pittolo e Gossolengo. Ciascuno con il proprio passo, tutti uniti da una “missione” comune e dal desiderio di mettersi alla prova.

Nella terza parte, gli istruttori qualificati di Acrobatic mostreranno, come sempre, tutti quegli esercizi che sono fondamentali per migliorare le proprie performance e prevenire gli infortuni.