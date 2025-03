Placentia Half Marathon, le Mura Farnesiane simbolo della 28esima edizione

Saranno le Mura Farnesiane il simbolo dell’edizione numero 28 della Placentia Half Marathon, quella che potrebbe battere ogni record in termini di partecipazione. Sono infatti già circa i 500 gli iscritti finora, la macchina organizzativa sta procedendo a gonfie vele oltre le più rosee aspettative e all’orizzonte arriva anche un’altra buona notizia, ossia quella di un possibile futuro gemellaggio con un altro evento di caratura nazionale come la Marcialonga.

svelate medaglia e maglietta

Una delle più suggestive tappe di avvicinamento alla manifestazione è andata in scena giovedì 27 marzo all’interno dell’affascinante Sezione Archeologica di Palazzo Farnese, dove gli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti hanno svelato medaglia e maglietta ufficiale della Placentia Half Marathon che quest’anno celebrerà appunto i 500 anni dall’inizio della costruzione delle Mura Farnesiane, uno dei patrimoni storici più significativi della città. Come ha spiegato Confalonieri “siamo felicissimi di come stanno andando le cose finora, abbiamo già 500 iscritti circa, il 10 % in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e contiamo così di arrivare al totale di 1800 che sarà il limite massimo”.

Poi però bisognerà aumentarlo questo limite in qualche modo perché l’evento ha già la massima stima di Corradini: “Oggi sono tra amici, onorato di essere invitato. Spero che tanti dei partecipanti della mezza maratona piacentina verranno in seguito anche alla nostra, che ha la sua versione più bella e conosciuta nella specialità dello sci di fondo, ma ci sono anche le categorie cycling e running per le nostre Valli di Fiemme e Fassa. Per ora posso dire di essere felice di essere qui, in futuro chissà: un gemellaggio?”.