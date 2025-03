Tutto pronto per il Duathlon di San Damiano: domenica oltre 150 atleti al via

Ai partecipanti sembrerà di volare visto il luogo nel quale si troveranno. Tutto pronto per la novità assoluta dello sport piacentino, la prima edizione del Duathlon di San Damiano in programma per questa domenica, 30 marzo, all’aeroporto militare situato nel Comune di San Giorgio.

Una competizione che darà un’ebbrezza particolare a chi la vivrà dal vivo perché lo svolgimento avverrà direttamente sulla pista principale: occasione da non perdere dunque per vedere oltre 150 atleti che arriveranno da tutta l’Emilia Romagna e dalla Lombardia nella location messa a disposizione agli organizzatori di Piacenza Triathlon Vittorino grazie al patrocinio del Comune di San Giorgio.

Ad aprire le danze alle ore 10.30 sarà la gara maschile che vedrà un testa a testa entusiasmante tra i due numeri uno: Marco Corti, ormai affezionato alle gare nostrane e arrivato a podio diverse volte in passato alla Primogenita, e il piacentino Filippo Trevisani che è cresciuto con i colori del TriVittorino e ora veste la maglia del Cus Pro Patria, mentre per il titolo provinciale l’indiscusso favorito è Michele Pezzati. Insieme a loro partiranno i ragazzi della gara paraduathlon per disabili, tutti provenienti dall’Emilia Romagna. Alle 12 via alla gara femminile, Denise Cavallini del DDS e Ilaria Zane dell’Overcome si contenderanno la vittoria assoluta, a livello provinciale sarà invece Tania Molinari l’atleta da battere. Per tutti, 5 km da percorrere di corsa, 20 in bici e poi altri 2,5 di corsa, la gara è inserita nel circuito regionale di triathlon e duathlon Age Group.