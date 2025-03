“Il fair play vince per il valore dello sport”: una maglietta per dire no alla violenza

“Il fair play vince per il valore dello sport”. Questa è la frase che, da questo weekend fino al termine della stagione, gli arbitri di calcio piacentini porteranno con loro al momento dell’ingresso in campo.

Un’iniziativa lanciata dal Panathlon Piacenza Primogenita del presidente Paolo Gentilotti per sensibilizzare tutti gli sportivi e smuovere le coscienze per una categoria spesso colpita da insulti e violenze: “Se si vuole, si riescono a mettere insieme tante forze per fare qualcosa di concreto per provare a riportare serenità e comportamenti giusti sui campi da calcio di Piacenza e provincia, in tutte le categorie”.

“violenze verbali ingiustificabili”

La maglietta, realizzata grazie alla collaborazione di Valter Bulla, è stata presentata con l’assessore allo sport, Mario Dadati, in sala consiliare del Comune di Piacenza. Approvata anche dalla Figc del delegato Angelo Gardella e dall’Aia del presidente Domenico Gresia: “Purtroppo la situazione è peggiorata per gli arbitri, soprattutto sugli spalti, in particolare del settore giovanile scolastico. Violenza verbale ingiustificabile da parte dei tifosi e soprattutto dei tifosi, per questo vogliamo portare un messaggio di fair play, lealtà e far riflettere”.

Conferma anche il giovane arbitro Dejvis Balla: “Serve rispetto per il regolamento e le decisioni prese. Chi vince, non deve umiliare l’altra squadra e chi perde deve accettare il risultato. Questa è la base del fair play”. Una maglietta per ispirare comportamenti migliori, un primo passo per bloccare gli episodi relativi anche alle cronache recenti.