Gas Sales, vinta l’amichevole con Modena. Travica: “Ottimo allenamento”

In attesa di scendere in campo domenica 6 aprile in casa di Trento per gara 1 delle semifinali playff scudetto, la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha vinto questo pomeriggio – venerdì 28 marzo – l’allenamento congiunto con Modena, conquistando i primi tre set, mentre Modena ha vinto il quarto ai vantaggi. Piacenza ha ruotato tutti i giocatori, con Mandiraci che ha segnato 16 punti e Bovolenta 10 punti dal terzo set in poi.

I biancorossi hanno messo a segno sette ace, con Mandiraci, Galassi e Bovolenta principali protagonisti.

Nel primo set, Piacenza ha dominato, ma Modena è riuscita a pareggiare a 22. Piacenza ha chiuso il set grazie a un errore in battuta di Modena. Nel secondo set, Piacenza ha guidato tutto il tempo, chiudendo 25-19 con Bovolenta. Nel terzo set, Modena è stata avanti, ma Piacenza ha pareggiato e vinto con un ace di Mandiraci. Nel quarto set, Piacenza è stata sempre in vantaggio, ma Modena ha vinto ai vantaggi con due ace di Davyskiba.

Coach Ljubomir Travica ha commentato: “È stato un ottimo allenamento, quello che volevamo fare lo abbiamo fatto e soprattutto quello che volevo vedere l’ho visto. Sono soddisfatto, domani mattina ci alleniamo e poi riprendiamo lunedì pomeriggio.”

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Valsa Group Modena 3-1

(27-25, 25-20, 25-23, 26-28)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Mandiraci 16, Simon 5, Romanò 2, Kovacevic 9, Galassi 9, Brizard 2, Scanferla (L), Bovolenta 10, Loreti (L), Ricci 6, Gueye 2, Andringa 1, Salsi. Ne: Maar. All. Travica.

Valsa Group Modena: Gutierrez 6, Mati 7, Buchegger 8, Davyskiba 19, Anzani 11, Uriarte, Federici (L), De Cecco, Ikhbayri 10, Massari 4, Meijs, Gollini (L). Ne: Stankovic. All. Giuliani.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 22, ace 7, muri punto 9, errori in attacco 9, ricezione 43% (31% perfetta), attacco 44%.

Valsa Group Modena: battute sbagliate 26, ace 7, muri punto 12, errori in attacco 11, ricezione 46% (22% perfetta), attacco 44%