I talenti del Karate Piacenza Farnesiana vincono e convincono anche a Torino

Si è tenuto al palazzetto dello sport “Le Cupole” di Torino il Trofeo Interregionale AICS alla quale hanno preso parte alcuni portacolori del Karate Piacenza Farnesiana allenati dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dall’allenatrice Giulia Ghilardotti. Come consuetudine sono state conquistate numerose medaglie: la squadra piacentina ha schierato dodici atleti e i risultati sono stati eccellenti.

Medaglia d’oro nelle rispettive categorie per Ginevra Livelli, Aicha Kouhaih, Martina Stefanelli, Youssef Roiumi, Leonardo Scanacapra, Solidea Ballarin, Chiara Cammi, Kouhaih Ishaq e Elena Vasic.

Medaglia d’argento per Sofia Bouraya e Yasmine Cherif e medaglia di bronzo per Elia Famà.

Il direttore tecnico Gian Luigi Boselli esprime la massima soddisfazione per i risultati ottenuti anche perché alcuni atleti vittoriosi erano al loro esordio in campo agonistico e malgrado la “ansia di gara” si sono distinti come se fossero già esperti.

I prossimi impegni per il Karate Piacenza Farnesiana sono il Campionato Regionale Cadetti Fijlkam Emilia Romagna che sarà organizzato dalla società piacentina il 6 aprile 2025 al Palazzetto dello Sport di via Alberici. Tale gara è la fase regionale per i Campionati Italiani Cadetti Fijlkam che si terranno nel mese di maggio ad Ostia al Centro Olimpico Federale PalaFijlkam. Inoltre, gli atleti più quotati della società piacentina parteciperanno il 12 e il 13 aprile all’Open League di Riccione 2025, gara valevole per il ranking Fijlkam, alla quale prenderanno parte 1.762 atleti di 342 società di tutta Italia.