Il Pettorelli si regala un sabato straordinario: agli Italiani è doppia promozione

Sabato di festa a chilometro zero per il Circolo della scherma “Pettorelli”, che sta organizzando i Campionati italiani a squadre che si concluderanno domani, domenica 30 marzo, a Piacenza Expo.

Oggi la società del presidente Alessandro Bossalini (in serata in festa con la cena di gala dei 70 anni di vita del sodalizio) si è tolta una grande, doppia soddisfazione anche in pedana.

In B1 maschile, la squadra seguita a bordopedana da Carlo Polidoro e Francesco Monaco ha centrato il secondo posto, cedendo solo in finale al Circolo scherma Castelfranco (45-40) dopo aver piegato 45-38 in semifinale il PentaModena nel derby emiliano. La posizione d’onore ha permesso a Piacenza di conquistare l’A2 di spada, che ritorna a Piacenza dopo 11 anni. A impreziosire ulteriormente l’impresa, un dato importante: si tratta del terzo salto di categoria consecutivo degli spadisti biancorossi. A firmarla, il quartetto composto dallo spagnolo Alvaro Ibañez, alla sua penultima gara della carriera, e dai piacentini Tommaso Bonelli, Francesco Matteo Curatolo e Andrea Polidoro.

E’ festa anche per le ragazze del “Pettorelli”, con il quartetto di spada guidato a bordopedana dallo spagnolo Albert Tena capace di centrare la terza piazza in B2 e riconquistare la B1 a due anni di distanza. Protagoniste in pedana, la torinese Vera Perini, Marianna Mari e le giovani piacentine Irene Cecchet e Camilla Parenti.

Nei quarti di finale è arrivato il successo contro la Pro Patria Busto Arsizio (45-34) prima di cedere in semifinale alla Comini Padova (38-45) e infine conquistare il bronzo piegando 45-31 il Circolo della spada Vicenza.

Nella spada non vedenti, il Pettorelli ha centrato in campo femminile la sesta piazza con Iris Lico, la nona con Olimpia Di Luccio e l’undicesima con Silvia Billi. Più indietro nei maschi Filippo Siciliano (diciottesimo) e Kevin Sinani (ventiduesimo).

Nell’ultimo giorno di gare, alle 10 in pedana la formazione biancorossa di sciabola a caccia della salvezza in B1 con Amedeo Polledri, Francesco Monaco, Alessandro Sonlieti e Ivan Matteo Tavolini.