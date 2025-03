Sfida importante per i bianconeri: i Lyons tornano al Beltrametti con Mogliano

Dopo 50 giorni di trasferte la Sitav Rugby Lyons torna sabato 29 marzo allo Stadio Walter Beltrametti, con la fame e l’ambizione di tornare a marcare punti in classifica dopo le complicate sfide sui campi di Viadana, Rovigo e Fiamme Oro.

Un ciclo di sfide in cui i Leoni hanno affrontato tre delle prime 5 compagini nella classifica di Serie A Elite, tutte lanciate nella corsa playoff. Gli uomini di Urdaneta e Paoletti hanno lottato intensamente in tutte le sfide, non raccogliendo però punti in classifica. Ora per i bianconeri arriva l’opportunità di tornare alla vittoria sul campo di caso, dove sarà necessaria tutta la spinta del pubblico Lyons per sostenerli nella sfida al Mogliano. Nell’ultima partita disputata al “Beltrametti” i Lyons sconfissero il Colorno, coronando una striscia di 5 partite consecutive a punti con una prestigiosa vittoria.

I veneti occupano attualmente il sesto posto in classifica, e attraversano un ottimo momento di forma. Sono infatti reduci da 3 vittorie consecutive, contro Vicenza, Petrarca e Lazio. Se a febbraio i Lyons erano riusciti nell’aggancio in classifica, nell’ultimo mese la squadra di Casellato ha inserito le marce alte, ottenendo anche lo scalpo dei Campioni d’Italia del Petrarca in trasferta.

Una sfida importante per i bianconeri, che vogliono chiudere al meglio la stagione: restano solo tre sfide da disputare, in cui gli uomini di Urdaneta e Paoletti sfideranno compagini che occupano la seconda metà della classifica (Mogliano, Vicenza in trasferta, Lazio all’ultima giornata). Un’occasione importante per lasciare un bel ricordo in una stagione complicata, ma che ha lasciato momenti indimenticabili negli occhi dei tifosi. Coach Bernardo Urdaneta presenta così la sfida del “Beltrametti”: “Dobbiamo affrontare questa sfida con orgoglio, volontà e determinazione. Di fronte abbiamo una squadra di qualità, che gioca ogni partita al massimo e concede poco agli avversari. Da parte nostra, sarà importante applicare il nostro modulo di gioco e imporre il nostro ritmo alla partita, impedendo ai nostri avversari di prendere fiducia. Contro le Fiamme Oro abbiamo disputato un’ottima gara, ma non siamo riusciti a limitare i loro trequarti, che sono saliti di livello trovando soluzioni coraggiose potendo contare sul proprio entusiasmo. Se riusciremo a contenere queste situazioni potremo giocarci la vittoria fino alla fine”.

Tutto pronto dunque per la sfida del “Beltrametti” tra Sitav Rugby Lyons e Mogliano Veneto Rugby, in programma sabato 29 marzo alle ore 14.30. A livello di formazione, i Leoni devono rinunciare a Federico Cuminetti per infortunio, sostituito tra i centri da Matteo Gaetano, mentre rientra Castro a estremo dopo due partite saltate.

Sitav Rugby Lyons: Castro; De Klerk, Gaetano, Rodina, Bruno (cap); Steenkamp, Via A; Portillo, Bance, Cissè; Cemicetti, Salvetti; Torres, Minervino, Acosta

A disposizione: Maggiore, Libero, Carones, Ruiz, Moretto, Bottacci, Dabalà, Liebenberg

Non disponibili per infortunio: Cuminetti