Basket Serie A2, vietato sbagliare per l’Assigeco: trasferta decisiva a Nardò

L’Assigeco Basket Piacenza si appresta ad affrontare quella che potrebbe essere la partita più importante della stagione, sfidando alle 17.30 di domenica 30 marzo Nardò al Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce. Piacenza arriva alla partita dopo la sconfitta casalinga rimediata contro Forlì, un match complicato che i Lupi dovranno essere bravi a scuotersi di dosso per affrontare al meglio la sfida salvezza in terra pugliese. Perdere con uno scarto di 19 punti o maggiore rappresenterebbe per Piacenza la matematica retrocessione in serie B, mentre d’altro canto una vittoria permetterebbe ai biancorossoblu di riavvicinarsi a quattro punti di distanza da Nardò. Con le speranze di salvezza ancora intatte, coach Humberto Manzo suona la carica prima di quello che sarà il crocevia dell’annata sportiva: “Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita. Sappiamo di aver bisogno di tornare a vincere fuoricasa, è una partita cruciale e ci stiamo preparando bene. Serve responsabilità, è la nostra chance e siamo tutti concentrati al massimo su questa settimana di allenamenti. Andremo a Nardò per fare una grande partita”.30