Calcio dilettanti, si entra nel vivo: il programma completo con tutte le sfide

L’ultima domenica di marzo segna l’inizio della fase decisiva per tutti i campionati del calcio dilettantistico piacentino, con solo quattro giornate che separano le squadre dalla conclusione della stagione regolare. In questo momento, ogni punto conquistato diventa fondamentale. Inoltre, oggi (domenica 30 marzo) sarà anche la giornata del cambio dell’orario, con il fischio d’inizio spostato alle 15.30 su tutti i campi, salvo alcune eccezioni.

In Eccellenza, il Nibbiano & Valtidone ha perso il primato dopo aver raccolto solo due punti nelle ultime tre partite. Ora deve vincere tutte le ultime quattro per sorpassare la Correggese. La prossima sfida è con lo Zola, quarto in classifica. Il Gotico Garibaldina, senza Raggi e Maggiari, cerca un’impresa contro la Vianese. L’Agazzanese è favorita contro il Castelfranco, in crisi. In Promozione, la Pontenurese affronta la Bobbiese, la Castellana Fontana deve battere il Fidenza e l’Alsenese gioca contro l’ex Cocchi.

In Prima, testacoda al “Levoni” e derby tra Vigolzone e Drago. In Seconda, la Pianellese sfida la Libertas, il San Lazzaro gioca contro il Bobbio Perino e il San Lorenzo è chiamato a vincere con il Torrile. In Terza, la Podenzanese affronta il San Rocco.

Il programma completo

Eccellenza girone A

Agazzanese-Castelfranco

Arcetana-Rolo

BrescelloPiccardo-Sp.Scandiano

Correggese-Real Formigine

Fabbrico-Colorno

Fidentina-Borgo San Donnino

Terre di Castelli-Salsomaggiore

Vianese-Gotico Garibaldina

Zola Predosa-Nibbiano&Valtidone

Promozione girone A

Alsenese-FornovoMedesano

Bibbiano-Bagnolese

Boretto-Sannazzarese

Fidenza-CastellanaFontana

Luzzara-CarpanetoChero

Masone-Bobbiese

Montecchio-Pontenurese

SorboloBiancazzurra-Vezzano

Terme Monticelli-Carignano

Prima Categoria girone A

Arquatese-Vigolo

Borgonovese-Busseto

Noceto-Ziano

Sarmatese-Lugagnanese

Soragna-Sporting Fiorenzuola

Spes-Zibello

Vigolzone-Junior Drago

Virtus Piacenza-San Secondo

Seconda Categoria girone A

Podenzano-Pontolliese 1-2

BobbioPerino-San Lazzaro

Pianellese-Libertas

Pol.BF-GossolengoPittolo

Rottofreno-RiverNiviano

San Corrado-Caorso

San Giuseppe-San Polo

Seconda Categoria girone B

Fonta-Fontanellatese 1-2

Cadeo-ViaroleseSissa

Gattatico-CombiSalso

Levante-Pro Villanova

Salicetese-Fontevivo

San Lorenzo-Torrile

San Polo Calcio-Fulgor Fiorenzuola

Terza Categoria

Omi Academy-Samurai 0-6

Atletico Pontolliese-Bivio Volante

Gerbido-San Filippo Neri

Gropparello-Corte Calcio

San Rocco-Podenzanese

Turris-Travese

Vernasca-Primogenita

Alseno-Folgore ore 17.30

LA FOTOGALLERY DI OMI ACADEMY-SAMURAI (FOTO CAVALLI)